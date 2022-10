Investì e uccise 15enne | condannato in appello a sette anni

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Corte d’di Napoli haa 7e 4 mesi il 30enne Pietro Capoluongo, imputato per omicidio stradale per aver investito e ucciso con l’auto a Casal di Principe (Caserta), il 10 ottobre 2021, ilCiro Modugno, che era in sella al suo scooter. I giudici hanno confermato la condanna inflitta in primo grado a Capoluongo (attualmente sta scontando i domiciliari) nello scorso mese di aprile dal tribunale di Napoli Nord. “Siamo fieri di questa sentenza – ha commentato Nunzia Covelli, mamma del– perché abbiamo ottenuto quasi il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato di omicidio stradale. Spero che questa sentenza serva a cambiare le leggi e che non ci sia più un Ciro Modugno sull’asfalto. Ringrazio tutte le persone che ci ...

E' durata solo sei giorni la detenzione in carcere di Marius Alin Marinica, 30 anni , il cittadino romeno condannato in via definitiva a otto anni di reclusione per l'incidente mortale del luglio 2019 ...Mustapha, poi scappò via, senza apportare soccorsi alla sagoma di un uomo riverso a terra. Avrebbe potuto provare a salvarlo ma scappò via, per tornare al garage, dove fece di tutto ...