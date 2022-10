Il video definitivo per intagliare la zucca di Halloween perfetta

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 25 ottobre 2022) Su Instagram e TikTok si fa chiamare “Babs” e fa praticamente da genitore a molti utenti dei social network, almeno negli Stati Uniti. Il suo account è pieno di suggerimenti e trucchi per mantenere la casa in ordine, sfamare la famiglia e avere un giardino in fiore senza troppi sforzi (o costi molto alti). In occasione della festa più spooky dell’anno,, la donna ha condiviso unperla, che vi farà dire: “Com’è possibile che non ci abbia mai pensato prima?” Per cominciare, Babs consiglia diladidal basso, così da sovrapporla in maniera molto semplice ad una candela. È molto più semplice creare una jack o’lantern in questo modo, al posto di inserire la ...