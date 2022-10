Il governo Meloni chiede la fiducia alla Camera Combatteremo qualsiasi forma razzismo e violenza

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Ilsi presenta al Parlamento. Dopo la campagna elettorale estiva, l'elezione dei presidenti del Senato e dellae il giuramento del nuovo esecutivo, è arrivato il giorno della. Il timing della giornata è stato fissato dconferenza dei capigruppo di Montecitorio. Giorgiaha iniziato il suo discorso programmatico nell'Aula dellaalle 11. "Sono intervenuta molte volte in quest'aula, da parlamentare, da vice presidente dellae da Ministro della Gioventù. Eppure la sua solennità è tale che non sono mai riuscita a intervenire senza un sentimento di emozione e di profondo rispetto. Vale a maggior ragione oggi, che mi rivolgo a voi in qualità di presidente del consiglio perrvi di esprimervi sulla ...

Quello delè un percorso minato. Anche nei primi cento giorni. In attesa che il premier pronunci stamani alla Camera il discorso per la fiducia (ore 11), ultimo atto di insediamento del, ...***: "Undi centrodestra non limitera' mai le liberta' esistenti" (RCO). 25 - 10 - 22 11:58:19 (0351) 0 NNNNLa nascita di un nuovo governo è naturalmente sempre accompagnata dalle polemiche sulle nomine di ministri e sottosegretari. Centinaia i pretendenti, a fronte di poche decine di posizioni disponibili."La celerità per noi era naturale e doverosa. La condizione difficilissima dell'Italia non consente di titubare e perdere tempo. Non intendiamo farlo e intendo ringraziare da subito chi mi darà la fid ...