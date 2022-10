Governo | diretta – Meloni alla Camera per la fiducia | “Sulle imprese non disturberemo chi vuole fare Povertà non si risolve col reddito”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Debutto a Montecitorio per la presidente del Consiglio. Un discorso da 90 minuti in cui ha annunciato, tra le altre cose, l’intenzione di voler sfruttare i giacimenti di gas italiani, inserisce il semipresidenzialismo e la “tassa piatta” tra le priorità del suo esecutivo ma annuncia che a causa dell’emergenza energetica saranno “costretti a rinviare alcuni provvedimenti”. E sul fascismo dice: “Mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici, fascismo compreso”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

