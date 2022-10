Giustizia | Nordio | Pena non coincide necessariamente con il carcere

(Di martedì 25 ottobre 2022) La“come ho già detto varie volte nei miei scritti, noncon il. L’esecuzione della, che deve essere certa, deve essere proporzionata, deve essere soprattutto equa, perché il primo giudice del giudice è l’imputato o il condannato”. E “deve essere orientata alla rieducazione del condannato. Tutto questo noi cercheremo di farlo attraverso la riorganizzazione del sistema carcerario che a me sta molto a cuore”. Lo ha detto il ministro dellaCarlo, annunciando che farà nelle carceri le sue prime visite: “Questo non significa essere buonisti ma applicare la Costituzione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ha anche ...Si tratterebbe del responsabileFrancesco Paolo Sisto , uno dei legali del Cav, eletto a palazzo Madama, e dato in pole come 'vice' del Guardasigilli Carlo; del capogruppo uscente ...