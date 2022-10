Finals Coppa Davis 2022 | calendario | date | programma | orari tv

...partite disputate inDavis e aveva lasciato il passo a David Goffin alla 'prima' ad Astana. Chiamato a mettere match nelle gambe alla vigilia del '1000' di Bercy e soprattutto delle Atp, ...Quest'anno a Torino, alle Atp, italiani protagonisti in singolare non ce ne saranno. Non ...45 Lecce - Fiorentina 1 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Villarreal - Osasuna 2 - 0 CALCIO -ITALIA 18:...Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...Torna a preoccupare Matteo Berrettini, l'ultimo verdetto è devastante, tifosi in apprensione, salterà quasi certamente due competizioni importantissime ...