Chanel Totti e la sua minicar | quanto costa davvero?

(Di martedì 25 ottobre 2022)ha ricevuto in regalo una macchina elettricapazzesca: eccoil suo nuovo gioiellino Sono passati ormai diversi mesi dalla separazione tra Francescoe Ilary Blasi: la coppia, che era una delle più longeve nel panorama televisivo italiano, si è detto addio nello stupore generale dei fans. In questo periodo L'articolo NewNotizie.it.

Di Greta Del Prete - 25/10/2022ha ricevuto in regalo una macchina elettrica davvero pazzesca: ecco quanto costa il suo nuovo gioiellino Sono passati ormai diversi mesi dalla separazione tra Francescoe Ilary ...Il regalo die Ilary alla figlia. Il nodo della villa dei: Ilary non arretra .e la sua minicar per muoversi a Roma . Il braccio di ferro- Ilary .- Blasi, le ...Totti e Ilary Blasi continua la guerra tra i due ex coniugi: dopo il "furto" dei Rolex, ora è la volta delle scarpe: la conduttrice ha richiesto ufficialmente la restituzione delle sue calzature quant ...Francesco Totti, ennesimo colpo da fuoriclasse: l'ex Capitano della Roma fa sorridere sua figlia Chanel, regalo speciale per la giovane.