Calcio | Juventus | ' convinti di aver operato nel rispetto delle leggi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Torino, 25 ott. - (Adnkronos) - "rimane convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l'ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società, dinelnorme che disciplinano la redazionerelazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry". Così lain una nota in merito all'inchiesta della Procura di Torino sui bilanci. "Le ipotesi accusatorie prospettate dalla Procura della Repubblica, in parte modificatesialle originarie ...