Due bambini, di uno e due anni, sono morti dopo una violenta esplosione che ha provocato un incendio su undi migranti diretto a Lampedusa. Sul, con 37 persone a bordo, ci sarebbero altri due bambini ustionati e cinque donne ferite, una delle quali grave, che sta per essere portata a ......breve chiederanno il porto di sbarco al governo Meloni mentre Alarm Phone segnala un grosso...batte bandiera norvegese chiederà il porto la si lascerà in mare chiedendo a Oslo di farsene... Barcone carico di migranti soccorso a Lampedusa: a bordo i cadaveri di due gemellini I cadaveri di due gemellini neonati sono stati rinvenuti a bordo di un barcone di migranti in viaggio verso l’Italia dalla Tunisia ...Venerdì altri due piccoli, di 10 mesi e un anno, sono morti per un incendio sull'imbarcazione su cui viaggiavano. Nell'hotspot dell'isola ci sono 979 a fronte di 350 posti disponibili ...