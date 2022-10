Atp Basilea 2022 | montepremi e prize money

(Di martedì 25 ottobre 2022) Iled ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). La testa di serie numero uno è lo spagnolo Carlos Alcaraz, presente in tabellone insieme ad altri due forti connazionali come Pablo Carreno-Busta e Roberto Bautista Agut. Proveranno a giocarsi le loro carte anche Lorenzo Musetti, ottava testa di serie, il norvegese Casper Ruud, il croato Marin Cilic ed il canadese Felix Auger-Aliassime. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Occhi puntati pure sullo statunitense Sebastian Korda, sul danese Holger Rune e sull’australiano Alex De Minaur. Dopo il ritiro di Roger Federer, il pubblico di casa sarà tutto per Stan Wawrinka, beneficiario di una wild card da parte degli organizzatori ed in cerca della condizione fisica migliore in vista della prossima ...

Ora l'italiano giocherà ae poi l'ultimo Master di Parigi Bercy e infine le Next Gensdi Milano. "A Milano hanno vinto Tsitsipas, Sinner, Alcaraz, tutti giocatori che poi hanno fatto ...Il giovane murciano, numero uno della classifica mondiale, ha vinto in rimonta nel primo turno del 500 dicon il punteggio di 3 - 6, 6 - 2, 7 - 5. Dopo un inizio decisamente sottotono, lo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il tempo di archiviare la splendida vittoria al torneo di Napoli che Lorenzo Musetti si è spostato a Basilea per la Swiss Indoors. Mercoledì nei 16esimi di finale il 20enne di Carrara affronterà lo sp ...