ATP Basilea 2022 | Carlos Alcaraz batte a fatica Jack Draper Ko a sorpresa di Marin Cilic

(Di martedì 25 ottobre 2022) Prima giornata di incontri nell’ATP500 die sul veloce indoor svizzero, giardino di casa per diverso tempo di Roger Federer,ha ottenuto il suo primo successo nel circuito ATP da n.1 del mondo. Reduce dall’amara uscita di scena al primo turno ad Astana (Kazakistan) contro il belga David Goffin, l’iberico ha sudato le cosiddette “sette camicie” per piegare un eccellente(n.45 del mondo) con il punteggio di 3-6 6-2 7-5. Una vittoria in rimonta nella quale Carlitos ha messo in mostra alcuni colpi del suo repertorio, ma anche commesso troppi errori non forzati (34). Nel secondo turno l’incrocio sarà con il vincente della sfida tra il francese Adrian Mannarino e l’olandese Botic van de Zandschulp. A dare il via al programma è stato il match tra lo statunitense Brandon ...