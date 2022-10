Anche i corpi di due gemellini su un barcone di migranti soccorsi dalla Guardia costiera a largo di Lampedusa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) C’eranole salme di duedi circa un mese fra i– complessivamente 60 –motovedetta Cp319 delladi. I piccoli sono morti durante la traversata, cominciata alle ore 4 di domenica da Sfax, verso l’Italia. I neonati, un maschietto e una femminuccia, sono morti perché erano sottopeso: uno pesava 1,280 chili e l’altro appena 2 chili. Stando a quanto è stato riferito dagli stessi genitori, i bambini erano in cura in Tunisia. Forse i genitori speravano che in Italia, i piccoli sarebbero stati aiutati e salvati con apposite cure. Ed è per farli curare che madre e padre dei due fratellini sono partiti lo stesso, ma i neonati non sono riusciti ad arrivare a ...