“Vittime colpevoli? Sentenza abominevole” A L’Aquila è rivolta contro i giudici

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Roma, 24 ott – “”, quella del Tribunale de. Così urlano, presi dalla rabbia, i manifestanti. Difficile dargli torto, per essere gentili. Come riporta l’Ansa, la protesta nel capoluogo abruzzese per manifestareil pronunciamento dei. “”. Cosìprotesta in piazza Era prevedibile. Unacosì assurda non poteva che generare un vespaio di polemiche – come minimo – e la profonda rabbia del tessuto sociale – come logico – dall’altra. E cosìla “” asi organizza una protesta. Vi partecipano centinaia di persone, radunatesi nel cortile del palazzo dell’Emiciclo, ...