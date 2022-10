Ucraina | ora anche i Dem americani chiedono a Biden di intraprendere la via diplomatica | “Cerchi un dialogo con la Russia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) La strategia del pugno duro e del sostegno incondizionato a Kiev inizia a scricchiolareal di là dell’Atlantico. Se una settimana fa era stato il leader dei Repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy, a dire che, in caso di vittoria del Grand Old Party al midterm, “non ci saranno più assegni in bianco per Kiev”, adesso a chiedere al presidentedi spingere per la viae abbandonare la linea della fermezza sonouna trentina di membri del Congresso americano di sponda democratica. Il Washington Post è infatti entrato in possesso di una lettera, pubblicata, nella quale i 30 deputati Dem invitano l’amministrazione a cambiare radicalmente la strategia sulla guerra ine portare avanti negoziati diretti con la, dato che Mosca ha più volte ribadito la ...