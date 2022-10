(Di lunedì 24 ottobre 2022) 'È come vivere in un sogno, dentro un meraviglioso quadro, nello scenario della Gioconda. Come artista, come musicista, trovo ispirazione profonda in questi paesaggi. È qui che ho ideato almeno 4 dei ...

È qui che ho ideato almeno 4 dei miei ultimi dischi' è così chedescrive il suo amore per l', che va al di là del semplice apprezzamento per il Bel Paese. Una passione nata da una 'truffa'...Una storia in cui l'ha un ruolo di primo piano:, infatti, si considera a casa a Figline Valdarno, in Toscana, dove ha comprato la villa del Palagio nel 1999. Nel 2002 ha acquistato anche ... Sting e l'Italia: un amore suggellato in Toscana, tra campagna, vini e canzoni «È come vivere in un sogno, dentro un meraviglioso quadro, nello scenario della Gioconda. Come artista, come musicista, trovo ispirazione profonda in questi paesaggi. È qui che ...Perché in fondo, bisogna sempre essere se stessi. Lo canta in “Englishman in New York”, dove la libertà di esprimersi viene prima di tutto. Lo sa bene Sting che in 50 ...