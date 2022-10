Roma-Napoli | De Laurentiis negli spogliatoi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nell’undicesima giornata di Serie A ildi Spalletti ha conquistato anche lo Stadio Olimpico di. Gli azzurri, infatti, hanno portato a casa una vittoria messa a punto con la rete di Victor Osimhen all’80esimo minuto. Ladi Mourinho dopo aver difeso bene per tutto il match, quindi, cade proprio per un errore L'articolo

Ha capito in un secondo che l'errore era costato la sconfitta alla. Il pensiero sarà forse andato anche al Mondiale, di cui proprio alla vigilia della sfida contro ilaveva parlato: se il ...... come ha fatto laper tutto il secondo tempo. Ovviamente ildi Spalletti è molto più avanti in tutto - e sottolineiamo 'di Spalletti', perché gli altri duescudettati della storia ...Stando agli ultimi aggiornamenti in casa Napoli, pare che il presidente Aurelio De Laurentiis, a fine match contro la Roma, abbia fatto i complimenti alla squadra per la vittoria. Il patron partenopeo ...La Roma fallisce la prova di maturità. Il portoghese al veleno La Roma ha fallito l’esame di maturità. La formazione giallorossa ha perso 1-0 all’Olimpico contro il Napoli ed è scivolata a meno 7 dell ...