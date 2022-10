Pompei | da Stabiae riemergono elementi dell’antico sistema idrico

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Anche l’anticarivela eccezionali reperti sulla vita quotidiana di epoca romana.del, tra cui un serbatoio in piombo decorato sono riemersi nel corso dei lavori per la fruizione ampliata e l’abbattimento delle barriere architettoniche in corso a Villa Arianna. La pulizia archeologica condotta nel peristilio piccolo (giardino colonnato) della Villa ha permesso di riportare nuovamente alla luce questo elemento, già individuato circa un decennio fa, che faceva partedi distribuzione dell’acqua all’interno dell’edificio. Il serbatoio, in particolare, rappresenta uno straordinario rinvenimento per l’area vesuviana, per lo stato di conservazione e perché rinvenuto nella sua ...

Pompei

Due giorni dedicati alla cultura e alla bellezza avrannocome protagonista. La scelta del Fai per i weekend di autunno in provincia di Napoli ha ... a pochi chilometri dai siti died ...Tempo di lettura: 3 minuti Bologna.è nota in tutto il mondo per la tragedia che l'ha colpita nel 79 d. C. , quando la ricca città romana fu sepolta dall'eruzione del Vesuvio, insieme a, Oplontis ed Ercolano. Una immane ... Domenica 2 ottobre 2022 per le Domeniche di Stabiae : “Con gli occhi di d’Orsi”, visita guidata al Museo Serviva per inviare l'acqua all'impianto termale di Villa Arianna o verso l'atrio. Giovedì visita speciale sul cantiere di scavo ...Elementi del sistema idrico già individuati una decina di anni fa ritrovati intatti nel corso di una campagna per la fruizione ampliata di Villa Arianna ...