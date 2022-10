Lorenzo Musetti sta arrivando

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Matteo Berrettini non arrivava alla finale del torneo di Napoli in condizioni fisiche ottimali e da moltiera considerato il favorito. Un giocatore che fino a un anno fa faticava a vincere una partita su cemento, favorito contro un semifinalista degli US Open. Già questo racconta di per sé gli straordinari miglioramenti di, confermati poi durante una finale combattuta in un primo set da 72 minuti, e poi dominata nel secondo set. Nel corso di tutto il torneonon ha mai perso un set; la combinazione servizio-dritto, prima incostante, oggi è diventata un’arma di livello contro qualsiasi tennista.è migliorato in quasi tutti gli aspetti del gioco, ed è un giocatore molto diverso da quello dell’inizio della stagione 2022. Però, come sanno tutti quelli che hanno ...