Lorenzo Biagiarelli è e sarà sempre "il fidanzato di" Selvaggia Lucarelli. Se ne faccia una ragione

Dopo la terza puntata di Ballando con le Stelle , andata in onda su Rai 1 sabato 22 ottobre,è certamente il concorrente più chiacchierato. Il giovane chef ha fatto parlare di sé per lo sfogo in cui ha chiesto di essere giudicato per le sue performance di ballo, e non ...Mara Venier nella giornata di ieri ha lanciato una stoccata a, il fidanzato della Lucarelli. A Domenica in Mara Venie r ha parlato di Ballando con le stelle e nel dettaglio della puntata mandata in onda lo scorso sabato. La conduttrice però, ...Lorenzo Biagiarelli è entrato nel programma perché "fidanzato di", per sua stessa ammissione: allora conviva con questa etichetta e non alzi polemiche ...Lorenzo Biagiarelli nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha sbottato: è stanco di sentirsi messo all’angolo e ...