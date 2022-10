La settimana si apre con nubi e pioggia | da mercoledì torna il sereno

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tra oggi e domani l’indebolimento della struttura anticiclonica favorirà l’arrivo di correnti umide sud/occidentali, con tempo spesso nuvoloso e precipitazioni più diffuse sui rilievi. Daun nuovo rinforzo dell’anticiclone porterà un miglioramento del tempo sulla nostra regione, con tempo stabile, soleggiato e qualche nebbia in pianura nelle prime ore del mattino. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Gabriele Galastro del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 24 ottobre 2022 Tempo Previsto: In mattinata tra i rilievi e la pianura nord-occidentale cielo nuvoloso o coperto con piogge deboli/moderate o rovesci a carattere diffuso; nelle restanti aree di pianura cielo variabilmente nuvoloso con tempo prevalentemente asciutto. Tra il pomeriggio e la sera sull’intera regione cielo nuvoloso o consparse con piogge o rovesci a ...

