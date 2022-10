Juventus | Gazzetta | “Milik con Kostic fanno muro su Vlahovic”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 24 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lalapuò davvero contare in maniera importante su due pezzi da novanta. “Sulle spalle di DV9 Cominciamo dai numeri, che non sono particolarmente incoraggianti: i tre hanno giocato insieme dall’inizio due partite su quattro in Coppa, a casa del Psg e all’Allianz Stadium contro il Benfica: 2 sconfitte, 4 gol subiti e 2 fatti (uno targato McKennie, l’altro). Nel frattempo però laè cresciuta, oltre che cambiata, e i tre là davanti in Portogallo sono chiamati a una prova di maturità.è l’uomo più atteso, vice capocannoniere in campionato con 6 reti (in testa c’è Arnautovic con 7) ma un solo centro in Europa in questa stagione. Dusan ha poca esperienza in campo internazionale (appena 6 ...