Incredibile ma vero | spopola l’hashtag ConteOut al Tottenham

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Antonio Conte è senza dubbio uno dei migliori allenatori in circolazione, è in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato. Attualmente guida il, una squadra protagonista in Premier League e in Europa. Arrivato in Inghilterra con la squadra in grave crisi, l’allenatore è riuscito a risollevare il gruppo dal punto di vista sportivo, i risultati sono stati immediati. L’avvio di stagione è stato di altissimo livello: iloccupa la terza posizione a -3 punti dal Manchester City e -5 dall’Arsenal. In 12 giornate ha conquistato 23 punti frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con il terzo miglior attacco. Il rendimento è stato sorprendente considerando la forza della squadra, sicuramente di buon livello ma non di certo all’altezza di City, Arsenal, Liverpool, Chelsea o United. I punti conquistati dal ...