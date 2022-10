Il finale di House of the Dragon | chi muore e cosa aspettarsi dalla seconda stagione

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ildiof theha gettato le basi per un’imminente ed inevitabile guerra che vedremo nella. Su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, è andato in onda l’ultimo episodio del prequel del Trono di Spade. Unche cambia tutto. Attenzione: spoiler! Ildella primasi è concluso con la neo eletta regina Rhaenyra che riceve la notizia che il suo secondogenito, Lucerys “Luke” Velaryon, è stato ucciso da un drago cavalcato dal figlio di Alicent, Aemond Targaryen. Sebbene all’inizio dell’episodio Rhaenyra avesse scelto la via della democrazia prima di capire come e quando dichiarare guerra agli Hightower, gli ultimi momenti dell’episodio mostrano un suo dietrofront; è chiaro che la regina vuole ...

La recensionediof the Dragon, la serie TV che si conclude con un decimo episodio carico di tensione e ...OF THE DRAGON , EPISODIO 10: LA RECENSIONE Undi stagione denso di pathos e azione, che si conclude con un cliffhanger che ci lancia verso la seconda stagione già annunciata. L'episodio ...Ci saranno altri salti temporali nella seconda stagione di House of the Dragon Cambieranno gli attori Ecco la risposta dello showrunner ...Lunedì 24 ottobre è andato in onda l’ultimo episodio di House of the Dragon. Ecco la spiegazione del finale e chi muore nell’ultima puntata. Lunedì 24 ottobre è andato in onda l'ultimo episodio di Hou ...