“Fallimento se non passiamo il girone?” | sentite la risposta di Allegri!

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Domani la Juventus parte per la trasferta europea in Portogallo, una partita decisiva che i bianconeri non possono far altro che vincere per sperare in una qualificazione insperata agli ottavi di Champions League. La sconfitta in Israele ha portato Allegri e i suoi uomini in una scomoda situazione in cui, anche in caso di vittoria, il passaggio del turno sarebbe in forte dubbio. Insomma alla Juventus serve quasi un miracolo per qualificarsi ed è con queste premesse che l’allenatore si presenta in conferenza stampa. Al mister livornese viene subito ricordata la sconfitta casalinga dell’andata: All’andata fu una partita strana, giocammo bene trenta minuti. Per tenere aperta la porta della qualificazione domani dobbiamo vincere, anche con due gol di scarto“. Benfica Juventus Champions League Ad Allegri vengono anche poste domande tecniche sul modulo su cui ha intenzione di ...