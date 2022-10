Degrado sociale e decoro urbano | i Comuni campani ammessi ai fondi

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pioggia diper laa che è riuscita a intercettare le risorse stanziate dalla Legge di Stabilità 2022. Dei circa 297 milioni disponibili per 202 progetti(ne sono stati presentati oltre 5 mila), più della metà andranno ai, circa 162 milioni di euro. Nell’analisi del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sono stati individuati i, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che hanno fatto richiesta e che, vistasi l’istanza accolta, beneficeranno del finanziamento di investimenti in “progetti di rigenerazione urbana” volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione enonché al miglioramento della qualità del ...

... richiedenti e di quelli beneficiari del finanziamento di Investimenti in Progetti di Rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e, nonché al ...... importante non solo per l'economia ma perché ha una rilevanzae ambientale perché quando ... spesso da intere generazioni, lo spopolamento e ildei territori soprattutto in zone ...Ponticelli: uno dei quartieri geograficamente più estesi e densamente popolati della città di Napoli che accoglie dozzine di rioni di edilizia popolare, dove la camorra impone con forza e costanza la ...Napoli, 24 Ottobre - Ponticelli: uno dei quartieri geograficamente più estesi e densamente popolati della città di Napoli che accoglie dozzine di rioni di ...