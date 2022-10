(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Rimandare lain attesa del vaccino migliore possibile, ancora più aggiornato non è una scelta logica né consigliabile, considerato anche il dinamismo del virus”. A dirlo all’Adnkronos Salute Massimo, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano che invita chi non si è vaccinato con il secondo booster a farlo. “Fare laè fondamentale, tanto più per le persone fragili che possono avere ulteriori strumenti di protezione dal coronavirus”, dice, sottolineando che “qualsiasi vaccino che contenga una variante Omicron incrementa la protezione rispetto aiche non la contengono. Inutile quindi rinviare”, aggiunge. “Sono assolutamente contrario all’eventuale cancellazione del ...

Adnkronos

Rimandare la quarta dose di vaccino antiSbagliato secondo Massimo, ex direttore di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano. Intervistato dall'Adnkronos Salute, l'infettivologo ha commentato che 'rimandare la quarta dose ...: 'Informazione è diritto'. Cdc, In Usa variante BQ.1 al 16%, raddoppia ogni settimana. L'ultimo aggiornamento fotografa infatti una crescita importante della sotto - variante che è già ... Covid, Galli: "Quarta dose va fatta, illogico aspettare altri vaccini" (Adnkronos) – “Rimandare la quarta dose in attesa del vaccino migliore possibile, ancora più aggiornato non è una scelta logica né consigliabile, considerato anche il dinamismo del virus”. A dirlo all ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...