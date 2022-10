Brogli all’estero – Sangregorio | la giustizia individui i responsabili

(Di lunedì 24 ottobre 2022) – Un alto numero di schede false, annullate senza controllare i nomi dei votati – Sulla triste vicenda del voto degli italiani, colpita da mille polemiche suiveri o tentati, abbiamo oggi intervistato l’on. Eugenio(nella foto), autore di una recente denuncia alle autorità italiane. D.: On., lei ha presentato di recente una denuncia alle Autorità italiane competenti suirelativi al voto della comunità italiana. Ce la illustri sinteticamente e ci spieghi anche le motivazioni che l’hanno spinta a presentare tale denuncia unitamente alle finalità che tenta di perseguire con la stessa. R.: Ho denunciato ciò che attualmente è ormai di pubblico dominio: esistono elementi che evidenziano gravi irregolarità nello svolgimento, ...

... come era stato promesso, perché noi, italiani che viviamo'... perché noi, italiani che viviamo, abbiamo bisogno di ... Siamo stanchi di frodi e, siamo stanchi di promesse mai ......mostrando che votava una scheda che non era sua E cosa pensa come il mondo politico italiano possa reagire a questo tipo di"Questo è ciò che più fa male a tutti gli italiani. Che,...