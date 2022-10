Bagni no-gender al liceo “Brera” di Milano | la preside | “Tanti studenti in transizione”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Si allunga sempre più la lista degli istituti scolastici italiani che introducono i“no”. L’ultimo a entrare nella lista delle scuole virtuose in termini di parità e inclusione è quello delartistico “” di: scompare la tradizionale distinzione all’ingresso tra maschi e femmine per lasciare il posto ad una neutralità di genere che rispetti in tal modo l’identità di tutti glie le studentesse. È la prima volta nel capoluogo lombardo ma va ad aggiungersi a quelli che in precedenza erano apparsi a Pisa, Torino, San Lazzaro di Savena, Piacenza e in altre città sparse su tutta la penisola.noe carriera alias aperti aldiLa firma del ...

