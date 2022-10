Auto elettriche e caro bollette | +161% per la ricarica

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Per caricare l’elettrica oggi si spende il 161% in più rispetto a un anno fa. Dodici mesi fa, l’elettrica era nettamente la più economica dal punto di vista dei costi di carburante con una spesa che, a seconda del modello, era inferiore tra il 50% e il 70% rispetto alle versioni a benzina e diesel. A causa degli aumenti del prezzo dell’energia, invece, oggi non solo non è più così, ma addirittura, in alcuni casi, per rifornire un’elettrica si spende di più rispetto ad una vettura tradizionale. E se anzichére dalla presa di casa ci si volesse attaccare ad una colonnina su strada, i prezzi sarebbero ancora più elevati. E’ quanto emerge dall’analisi realizzata da Facile.it, che ha esaminato i consumi di alcuni modelli elettrici e li ha messi a confronto con veicoli simili alimentati ...