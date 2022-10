Arisa | fuori programma spinto ad Amici | raptus sessuale sullo sgabello | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Protagonisti indiscussi di: Zerbi esono tornati a fare spettacolo. Gag in onda e qualche. I due, ancora una volta, catalizzano l'attenzione del pubblico. Eppure in passato avevano avuto qualche attrito, che adesso sembra essere sepolto. Ad un certo punto della puntata, va in onda una gara di improvvisazione dei ballerini, che viene giudicata dall'amatissimo Sebastian Melo Taveira. Qual è il tema al centro della gara? La seduzione. Si giocano uno stage privato con Sebastian Mattia, Gianmarco e Ramon. In pratica, sono loro a scegliere chi far sedere su una poltrona e a chi dedicare l'improvvisazione di seduzione. Mattia punta su Maddalena, tra l'altro pare che ci sia del tenero tra loro. Gianmarco sceglie Megan mentre Ramon vuole puntare tutto su Alessandra Celentano. E ...