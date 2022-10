Tu si que vales | grande commozione | “Notizia come un fulmine a ciel non proprio sereno”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tante lacrime eieri a “Tu si que”, il talent show più versatile della tv ha portato in scena uno spaccato di vita che ha conquistato tutti. “Tu si que” si conferma il programma di punta del sabato sera, vincendo la sfida degli ascolti col dirimpettaio “Ballando con le stelle”. Nemmeno il conflitto di interessi in corso tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli – che ieri ha fatto arrabbiare un bel po’ di giurati e professionisti – ha avuto la meglio sul programma di Mediaset che si è conquistato il sabato sera con uno share del 26,8% e 3.881.000 spettatori, mentre “Ballando con le Stelle”, pur recuperando negli ascolti, resta leggermente sotto con il 3.723.000 di spettatori e uno share del 25,6%. Eppure, eradifficile che ieri non vincesse la sfida degli ascolti ...

