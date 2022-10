TOP10 DELLA SETTIMANA | MINA SETTEMBRE FICTION LEADER | TALE E QUALE SHOW LEADER

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 16 a sabato 22 ottobre 2022. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai14.570.000 #2 Rai1 Vincenzo Malinconico 4.132.000 #3 Rai14.054.000 #4 Canale 5 Tu Sì Que Vales 3.881.000 #5 Rai1 Ballando con le Stelle 3.723.000 #6 Rai1 Il Commissario Montalbano 3.449.000 #7 Rai1 Morgane: Detective Geniale 2.793.000 #8 Rai1 Sopravvissuti 2.784.000 #9 Canale 5 Viola come il Mare 2.721.000 #10 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.652.000

Oggi a Palazzo Chigi oggi, la cerimonia del passaggio di consegne tra il Presidente uscente, Mario Draghi, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Al terminecerimonia, alle 12, si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri. Gca...l'attacco Bastianini (Ducati Gresini) ed è dunque Bagnaia (Ducati) a vincere il Gran Premio... 15/20 - Classifica: 1. Bagnaia 2. Bastianini +0.1 3. Quartararo +1.9 4. Bezzecchi +2.3 5. Rins +...La serie del momento prende spunto da eventi reali per costruire un thriller febbricitante, una discesa nella pazzia tra inganni e lettere minatorie.La gara riparte con successi delle Hyundai, Sordo si impone imitato dal belga, che riduce a 14"1 il distacco dal leader, mentre il finlandese incappa in un problema alle gomme come Breen ed Evans. Tän ...