Vanity Fair Italia

... fresca dell'ultima pubblicazione per Einaudi, Volevo essere Madame Bovary, le disegnatrici Anarkikka eMohamed , la prima storica attivista in punta di penna e la seconda narratrice di ...... l'immortale', in uscita per Einaudi), il presidente di TIM Salvatore Rossi, l'attore, autore, regista Marco Paolini in dialogo con l'avvocata Alessandra Ballerini, la fumettistaMohamed, ... Takoua Ben Mohamed: «Non avevo mai visto una povertà come quella del Mozambico» La fumettista italo-tunisina racconta con una graphic novel uno dei paesi più poveri al mondo: storie di donne, di bambini, di scuole minacciate da guerra e cambiamenti climatici ...In punta di penna - Presentazioni e talk con disegnatrici e scrittrici per raccontare la visione delle donne altre in occasione di Off EDD.