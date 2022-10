Smart working | nuove policy aziendali e forme ibride | come si sta evolvendo?

Leggi su quifinanza

(Di domenica 23 ottobre 2022) Losi sta affermando sempre di piùun fenomeno flessibile e culturalmente accettato nel nostro paese, con il 25% delle imprese che lasciano ai propri dipendenti la libertà di scegliere i giorni in cui fare((ecco fino a quando è stato prorogato loe per chi). Ci sono sviluppi positivi anche per quanto riguarda il numero di giorni concessi, che in quasi un terzo delle aziende (circa il 27%) ammonta a due giorni su cinque. Inoltre, continua a diminuire il numero di aziende che non vogliono concedere loai propri lavoratori, che passa dal 14,1% dello scorso anno al 13,5%. È quanto hanno presentato PHYD, la Digital Venture di The Adecco Group, e Radical HR, club di aggiornamento ...