(Di domenica 23 ottobre 2022) Durantedi ieri sera non sono di certo mancate le tensioni. La sfida, valida per l’anticipo del sabato sera dell’11ª giornata di Serie A è terminata col risultato di 3-4, tra polemiche ed episodi dubbi. A fine match non sono mancate le: diversi tafferugli si sono registrati nelle tribune del Franchi, ma è quanto denunciato dall’a lasciare tutti di stucco: un’aggressione verbale ai suoisulle tribune del Franchi da parte della dirigenza della, ma non finisce qua: i nerazzurri hanno anche aggiunto che iavrebbero colpito con deiladell’. La ...

CalcioWeb

a Tu si que vales per Salvo by night , un 46enne che si definisce musicista, direttore ... con cui è scoppiata una litel'esibizione. Ha cominciato Rudy Zerbi : "Ci hai riempito di ...Bacigalupo contro Cenisia era una partita che alla vigilia prometteva battaglia e, con le squadre separate da soli due punti in classifica in favore dei nerazzurri. Le ...45 minutiun ... Scintille dopo Fiorentina-Inter: dirigenti viola prendono a pugni la porta dello spogliatoio nerazzurro L'Inter denuncia un'aggressione da parte dei dirigenti viola dopo la sfida di ieri al Franchi contro la Fiorentina: le versioni delle due squadre e la smentita ...Juve, con l’Empoli una scintilla dopo le critiche: “È scattato qualcosa, siamo più uniti” I bianconeri non vincevano in serie A con un poker di reti da quasi due anni. Locatelli: “Nelle difficoltà si ...