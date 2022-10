Sci alpino | Marco Odermatt infligge subito una lezione a tutti a Soelden Italia non pervenuta

(Di domenica 23 ottobre 2022) La Coppa del Mondo di sciriparte anche in questa stagione nel segno di. Il campione svizzerouna severai rivali nel gigante di, dimostrando ancora una volta di essere l’uomo da battere. Seconda vittoria consecutiva sul Rettenbach per l’elvetico, che aveva già chiuso al comando la prima manche, ipotecando poi il successo nella seconda. Dopo due terzi posti a, lo sloveno Zan Kranjec risale di un gradino sul podio e conclude al secondo posto, pagando comunque 76 centesimi di ritardo da. Primo podio in carriera, invece, sul Rettenbach per il norvegese Henrik Kristoffersen (+0.97), che bagna con un terzo posto la nuova avventura con la marca da ...

PROGRAMMA COPPA DEL MONDOFEMMINILE 2022 - 2023 Mercoledì 2 novembre Ore 11.30 Prova discesa femminileSOELDEN (AUSTRIA) - Marco Odermatt ha concluso in prima posizione nel gigante maschile di Soelden, in Austria, opening della stagione 2022/23. Secondo posto per lo sloveno Zan Kranjec, terzo il ...SOELDEN (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Marco Odermatt ha concluso in prima posizione nel gigante maschile di Soelden, in Austria, opening della ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...