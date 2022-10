Sci Alpino | Coppa del Mondo 2022 23 | Marco Odermatt | “Seconda manche molto dura | è stata una grande lotta”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 ottobre 2022)ha iniziato la nuova stagione come aveva terminato quella precedente: dominando in slalom gigante. Lo svizzero ha costruito una buona parte del suo successo nella prima, per poi gestire senza alcun patema nella. La pista di Sölden lo vede trionfare per lavolta consecutiva, dopo il sigillo dello scorso anno che lanciò la sua stagione da dominatore. Queste le sue parole ai microfoni di Eurosport nel post-gara: “Non ero sicuro che quanto avevo fatto era abbastanza per vincere, èuna. Le condizioni della neve erano un po’ peggiorate nellaed era veramente difficile sciare. Credo che tutti abbiano fatto qualche errore e sono contento che quello che ho ...