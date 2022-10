La Gazzetta dello Sport

C'è voglia di riscatto per LeBron, la visibilità dell'Sundays può dare ancora più stimoli a James. I bookmaker puntano sui Lakers: 1.67 per Betfair, 1.64 per Better e 1.60 per Sisal, mentre il ...La tanto attesa Regular Seasonè ormai alle porte, tuttavia gli spunti di riflessione e di analisi - anche in tema- non mancano. Questa notte la lega presenta un palinsesto eterogeneo, con squadre dalle gerarchie e ... Nba pronostici: LeBron, Lakers, Golden State, Clippers in campo Il rookie dei Magic (23 punti) si è dovuto arrendere ai 40 punti di Tatum. Philadelphia cade ancora, Doncic e Giannis regalano spettacolo ...Riparte la regular season di Nba 2022-23 con le partite in live streaming su FantasyTeam e con un calendario di big match da non perdere.