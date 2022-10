Mondiali | Francia in ansia per Varane

Ad un mese dal Mondiale di calcio in Qatar, laè in ansia per il vice - capitano Raphaël Varane, difensore del Manchester United, uscito ieri in lacrime dopo essersi infortunato durante la partita con il Chelsea. Un altro colpo alla rosa ...L'Italia, prima di questa edizione, dine aveva affrontati 4 degli 8 allestiti dal 1991 ... Affronteranno laa Whangarei sabato 29 ottobre alle 5.30 (ora italiana), diretta Rai2 e Sky ...Ad un mese dal Mondiale di calcio in Qatar, la Francia è in ansia per il vice-capitano Raphaël Varane, difensore del Manchester United, uscito ieri in lacrime dopo essersi infortunato durante la parti ...Le azzurre del ct Andrea di Giandomenico hanno battuto il Giappone per 21-8 e il prossimo 29 ottobre si contenderanno la semifinale contro la Francia ...