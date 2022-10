Marco Bellavia | Scatta la beffa sui social | “È un personaggio insignificante!”

Leggi su ck12

(Di domenica 23 ottobre 2022) Gli strascichi del casofanno scalpore sui: mossa azzardata da parte dell’ex gieffina.e Alfonso Signorini (fonte youtube)Durante l’ultima puntata del reality per antonomasia il conduttore Alfonso Signorini ha introdotto nello studio del programma una lungo atteso dal pubblico. Si tratta dell’ex conduttore, ritiratosi anzitempo dallo show a causa di un suo cedimento umorale e psicologico. Il mondo deiha puntato un dito accusatore contro ai Vipponi in gara, tacciandoli di aver contribuito al malessere di. Lo stessoha strigliato sonoramente in diretta gli ex compagni di avventura, affrontandoli con a ...