Le purghe di Xi Eliminati tutti i rivali L' ex presidente portato via di peso

Il leader fa piazza pulita nel Comitato centrale. Hu Jintao rimosso in diretta: 'Cosa mi fate'. L'egemonia dell'uomo forte di Pechino è assoluta: 'Taiwan mai indipendente. Stupiremo il ...Mosca annuncia:250 mercenari.Il leader fa piazza pulita nel Comitato centrale. Hu Jintao rimosso in diretta: "Cosa mi fate". L’egemonia dell’uomo forte di Pechino è assoluta: "Taiwan mai indipendente. Stupiremo il mondo" ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...