Infortunio Diaz | si teme per la trasferta di Zagabria

(Di domenica 23 ottobre 2022) Gioie e dolori per il trequartista rossonero. Autore di una doppietta decisiva, e di una prestazione fantastica, Brahimè uscito a causa di unmuscolare. Al 52° Pioli l’ha sostituito per un problema che tutti subito han pensato potesse essere il flessore sinistro. Fortunatamente per i rossoneri, la diagnosi evidenzia qualcosa di minore: contrattura al gluteo sinistro. Può respirare lo staff del Milan, perchénon dovrebbe andare a rimpolpare la schiera dei calciatori in infermeria. Non a lungo almeno. Unico problema: lo spagnolo probabilmente salterà ladi Champions League contro la Dinamo. Un vero peccato, visto il gran momento di forma che stava attraversando: 3 reti nelle 3 gare ufficiali, compresa quella di ieri sera. Il momento ...

