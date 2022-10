Il talento di Mr Crocodile | una commedia per famiglie con un esilarante Javier Bardem

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tanta musica e un protagonista animale simpatico, strambo, ma pieno die di cuore creato in CGI capace di aiutare un bambino spaesato, sono questi alcuni degli ingredienti di “Ildi Mr”, il nuovo film per...

Roma 2022: Geppi Cucciari conduce la premiazione, tra le anteprime Bros e Ildi Mr.Una storia onesta e autentica La comunità LGBTQ+ ha visto quasi sempre storie queer tragiche dal ...Ildi Mr., basato sulla serie di libri di successo di Bernard Waber , Lyle, Lyle,, è una commedia musicale live - action/CGI , un film che porta dentro le atmosfere ...Sanremo «Con il pezzo giusto sarebbe un onore partecipare» . Luigi Strangis , il talentuosissimo artista calabrese di Lamezia, vincitore di Amici 2021/2022, ...La Festa del Cinema di Roma e Alice nella Città si riempiono della musica de Il talento di Mr. Crocodile, il live-action per tutta la famiglia diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon in uscita ...