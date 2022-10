Il passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni | in diretta

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dalle 10:30, la tradizionale cerimonia a palazzo Chigi con la campanella, l'ultimo atto da presidente del Consiglio per

... oggi è il turno della cerimonia della campanella , che si terrà in piazza Colonna , il piazzale antistante Palazzo Chigi , per ilditra il premier uscente Mario Draghi e la ...Si svolgerà oggi alle ore 10:30 a , la tradizionale cerimonia delditra il presidente uscente, Mario Draghi, e la presidente del Consiglio dei ministri, . L'evento, noto come 'cerimonia della campanella', prende il nome dal rito simbolico della ...