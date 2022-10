Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ospiti a Domenica In

Leggi su lopinionista

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nella puntata del 23 ottobre anche tutte le emozioni di Paola Barale attuale concorrente di “Ballando con le stelle” ROMA –23 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 7^ puntata della nuova edizione 2022/2023 diIn condotta da Mara Venier. Tanti gliin studio e in collegamento. In apertura un talk dedicato alla terza puntata di Ballando con le stelle, in studio: Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna, Ema Stokholma e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini ed Anna Pettinelli; a seguire Paola Barale sarà anche protagonista di un’intervista sulla sua carriera artistica.sarà protagonista di un’ampia intervista sulla sua carriera artistica ...