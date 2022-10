(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il modo migliore per valorizzare quasi sessant’anni di storia è guardare al futuro.lo fa nello stesso modo con cui ha affrontato tutta la sua storia, sperimentando nuove strade e scommettendo sull’. Oggi, essere coerenti con la sua identità vuol dire scegliere il campo di gioco che meglio si adatta a queste esigenze. Il, ideato da Mark Zuckerberg, è lo spazio ideale per concretizzare queste aspirazioni, è il progetto più ambizioso, tecnologicamente più evoluto, e può contare su un pubblico già consolidato. Anche l’intuizione del fondatore di Facebook ha vissuto una costante evoluzione, fin dalla sua prima apparizione e successivamente con un cambio di prospettiva sostanziale. Pensato inizialmente per il mondo consumer, ilsta trovando più rapida diffusione ...

Adnkronos

... come segretario generale: dimostrò capacità imprenditoriali, fantasia nell'e capacità ... Per l', la Fondazione ha promosso grandi opere come l' Enciclopedia universale dell'arte (15 ...... Sub - Investimento 3.3.2 " Sostegno ai settori culturali e creativi per l'e la ... biblioteche e musei); artigianato artistico;, libri e letteratura. Gli interventi finanziabili ... Editoria e innovazione, l'Adnkronos entra nel Metaverso (Adnkronos) - Il modo migliore per valorizzare quasi sessant’anni di storia è guardare al futuro. L’Adnkronos lo fa nello stesso modo con cui ha affrontato tutta la sua storia, sperimentando nuove str ...Motore Italia Toscana Class Editori premia le realtà regionali dei servizi professionali e dell'industria che si sono distinte per il loro percorso di crescita, il contributo all'innovazione e l'atten ...