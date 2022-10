Draghi saluta i cronisti a Palazzo Chigi con un gesto cordiale di entrambe le braccia

Roma, 23 ottobre 2022 Il presidente del Consiglio uscente, Marioi cronisti nella sala delle Galere di Palazzo Chigi con un gesto di entrambe le braccia.Il premier uscente scende le scale eformalmente staff e dipendenti di palazzo che lo applaudono. Poi via, in auto per lasciare Piazza Colonna. L'applauso per- Marioha ...(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022 Il presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, saluta i cronisti nella sala delle Galere di Palazzo ...Mario Draghi lascia Palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne con Giorgia Meloni e la foto di rito insieme al nuovo premier, al prossimo sottosegretario Alfredo Mantovano a quello uscente ...