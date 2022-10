Corsage – Il Corsetto dell’Imperatrice | Vicky Krieps in un triste e autodistruttivo ritratto di Sissi recensione

Leggi su optimagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Da Cannes arriva anche alla Festa del Cinema di Roma– Il, che racconta un anno nella vita della Principessa, ovvero Elisabetta D’Austria. La voce fuori campo della sua interprete,(premiata a Cannes), esprime le paure e le angosce di una donna che, giunta alla soglia dei 40 anni, si sente scolorita “come una nuvola”. Nel dicembre 1877,festeggia il suo compleanno circondata dagli affetti più cari, ma è insoddisfatta della sua vita: ogni giorno compie dei movimenti meccanici, e non perde mai di vista il suo peso. Lotta per restare e apparire bella, come ne fosse ossessionata. Cerca costantemente qualcuno che l’apprezzi per ciò che è realmente; vuole essere guardata e sentirsi apprezzata, come fa il ...