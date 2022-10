Bundesliga | testacoda Union Berlino | battuto dal Bochum

(Di domenica 23 ottobre 2022) Clamoroso risultato in: il, ultimo in classifica, batte in casa l’Berlin, prima della classe Scivolone dell’in. La capolista del campionato tedesco perde infatti contro il, ultimo in classifica e vede il Bayern Monaco avvicinarsi ad un solo punto. Decisive per il fanalino di coda del campionato le reti di Hoffman, autore di una doppietta. Per l’non basta la rete di Pantovic, arrivata solo al 93?. L'articolo proviene da Calcio News 24.

