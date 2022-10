Bologna-Lecce | le formazioni ufficiali

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ecco ledi, match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara. Ilsi trova al quartultimo posto, con soli sette punti all’attivo. Anche il cambio in panchina, con Thiago Motta che ha sostituito Mihajlovic, non ha portato i risultati sperati. Infatti con l’ex Spezia è arrivato solo un punto in quattro partite. In Coppa Italia i felsinei hanno battuto 1 a 0 il Cagliari. Modulo 4-2-3-1 per il, con il giovane Ferguson confermato a centrocampo. Ilsi trova una posizione sopra al, con otto punti totali. La squadra di Baroni ha vinto solo una partita in questo inizio di stagione, contro la Salernitana. I giallorossi sono reduci dal ...

